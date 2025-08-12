橋本環奈、新キャストにほっこり「ザ・青春」 安斉星来が明かした山本舞香からの助言には大爆笑
俳優の橋本環奈が12日、都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日全国公開）ジャパンプレミアに登壇。新キャストの印象について明かした。
【全身ショット】セクシーすぎます！美脚あらわな衣装で登場した安斉星来
本作は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊氏による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載、同サービスで累計閲覧数1億回を初めて突破した人気作品に。22年に実写映画化され、10代・20代の男女から絶大な人気を集め、興行収入11.8億円を記録した。
前作に引き続き、主人公・森崎明日香役で橋本が主演し、高広役の眞栄田郷敦が出演。新たに“カラダ探し”に巻き込まれる5人の高校生役として、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明が出演する。
この日はキャストと監督が勢ぞろいし、橋本は新キャストと初めて対面した。印象について、橋本は「皆さん作品の映像で見てた通り、みずみずしくて、ザ・青春っていう。本当に5人がすごく仲良くて、見ているだけでほっこりします」とにっこり。また「私自身が10代のときから年齢が上の方と共演する機会が本当に多かったので、これだけ自分が年上の立ち位置になるのはちょっとドキドキするというか、逆にちょっとどう振る舞おうみたいな感じだった」と戸惑いつつ、「もうちょっと話したいなと思いました」と吐露。「先ほどYouTubeの企画でゲームとかしたんですけど、なんせはじめましてで『どうぞどうぞ』って譲り合ったので」とまだぎこちなさがあることを明かした。
また、橋本は「前作に出てた山本舞香ちゃんと仲良くて、ちょうど一昨日ぐらいに会ったんです」とし、「安斉さんが出てるっていうので、舞香が『本当かわいくていい子だよ』みたいなことを言っていたので、すごく会うのを楽しみにしてましたね」と告白。安斉が「お話に出ているのがうれしいです」とし、「舞香さんが『環奈は何も気にしなくて大丈夫!』って。なので失礼ながら、何も気にせず…」と気負わずにのぞんだことを明かすと、橋本は「あはははは！」と豪快な笑いを見せていた。
