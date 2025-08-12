ビアテラスでの予定にぴったり♡ ツヤレイヤードの光で魅せる「メイクのコツ」って？

夜のイベントも盛んな夏こそメイクも気あいを入れたい！そこで今回は、加藤ナナをお手本に、「上品パールのツヤ×可愛げピンクのラメ」を上手に組みあわせた、ツヤレイヤードの光で魅せるメイクをご紹介します。色よりもきらめきやツヤを効かせたほうが効果的なんです♡

夜でも映える！ツヤレイヤードの光で魅せて ビアテラスで夜遊び エモいライティングの薄暗い空間では、色よりもきらめきやツヤを効かせたほうが効果的。とはいえ、いかにもなギラギラのグリッターはナンセンス！ チルに寄せるなら、上品パールのツヤ×可愛げピンクのラメをちりばめて抜け感ってやつを意識せよ♡

使用したコスメはこちら♡ 【a】フェイスアイパレット 02 847円／セザンヌ化粧品

▶︎ピンクワントーンの濃淡パレットは、フェイスカラーとアイシャドウがひとつで完結できちゃうすぐれもの。 【b】ザ シングル アイシャドウスパークル 006SP 2,970円（セット価格）／ADDICTION BEAUTY

▶︎他のパーツと同系色のピンクを選びつつ、偏光パールで変化をつけて。 【c】ヴィセ ディテールフィット マスカラ 01 1,540円（編集部調べ）／コーセー（8/21発売）

▶︎まつ毛には黒よりも軽さのあるシアーなブルーブラックをあわせて。上まつ毛のみにさらっと塗る。 【d】YSL ラブシャイン グロスプランパー 3 4,950円／イヴ・サンローラン・ボーテ

▶︎プランプ効果のあるキャンディピンクグロス。

メイク手順 How to アイ アイホール全体にa-1→a-2の順に重ねる。a-3を二重幅と下まぶた、目頭側のくぼみに沿ってオン。a-2を眉下にハイライトとしてポイントづけ、a-4で目頭のくの字部分と目尻きわを埋めて締める。 How to チーク a-5をブラシにとり、ほお骨に沿って斜めに引き上げるようつける。それより狭い範囲のほお骨のいちばん高い部分に、bのラメを重ねて立体感を出す。可愛らしい色をシャープにつけて脱コンサバ。 How to リップ dを唇全体にたっぷりと塗りぷっくり見せ。口元だけはあえてノンパールのみずみずしいツヤをチョイスして、全体のバランスをとるのがうまくいくコツ。

完成♡ とことん上品に涼しい印象を与えるメイクの完成！たった4つのコスメで雰囲気がガラッと変わる。 リング 330円／ラティス

More! もっと可愛く♡ ヘアのコツ ハーフアップ見えなピンアレンジが♡ メイクのツヤめきがキレイに見えるように、顔まわりの髪を左右にそれぞれねじってピンどめ。全体から毛束を引き出してルーズに仕上げれば、ほんのり色っぽな雰囲気も手に入る。 ジャンパースカート 8,800円／THE SHOP TK（ワールド）チョーカー 660円、ヘアピン（2本セット）330円／ともにラティス 撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／加藤ナナ

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗