ビアテラスでの予定にぴったり♡ ツヤレイヤードの光で魅せる「メイクのコツ」って？
夜のイベントも盛んな夏こそメイクも気あいを入れたい！そこで今回は、加藤ナナをお手本に、「上品パールのツヤ×可愛げピンクのラメ」を上手に組みあわせた、ツヤレイヤードの光で魅せるメイクをご紹介します。色よりもきらめきやツヤを効かせたほうが効果的なんです♡
夜でも映える！ツヤレイヤードの光で魅せて
ビアテラスで夜遊び
エモいライティングの薄暗い空間では、色よりもきらめきやツヤを効かせたほうが効果的。とはいえ、いかにもなギラギラのグリッターはナンセンス！
チルに寄せるなら、上品パールのツヤ×可愛げピンクのラメをちりばめて抜け感ってやつを意識せよ♡
使用したコスメはこちら♡
【a】フェイスアイパレット 02 847円／セザンヌ化粧品
▶︎ピンクワントーンの濃淡パレットは、フェイスカラーとアイシャドウがひとつで完結できちゃうすぐれもの。
【b】ザ シングル アイシャドウスパークル 006SP 2,970円（セット価格）／ADDICTION BEAUTY
▶︎他のパーツと同系色のピンクを選びつつ、偏光パールで変化をつけて。
【c】ヴィセ ディテールフィット マスカラ 01 1,540円（編集部調べ）／コーセー（8/21発売）
▶︎まつ毛には黒よりも軽さのあるシアーなブルーブラックをあわせて。上まつ毛のみにさらっと塗る。
【d】YSL ラブシャイン グロスプランパー 3 4,950円／イヴ・サンローラン・ボーテ
▶︎プランプ効果のあるキャンディピンクグロス。
メイク手順
How to アイ
アイホール全体にa-1→a-2の順に重ねる。a-3を二重幅と下まぶた、目頭側のくぼみに沿ってオン。a-2を眉下にハイライトとしてポイントづけ、a-4で目頭のくの字部分と目尻きわを埋めて締める。
How to チーク
a-5をブラシにとり、ほお骨に沿って斜めに引き上げるようつける。それより狭い範囲のほお骨のいちばん高い部分に、bのラメを重ねて立体感を出す。可愛らしい色をシャープにつけて脱コンサバ。
How to リップ
dを唇全体にたっぷりと塗りぷっくり見せ。口元だけはあえてノンパールのみずみずしいツヤをチョイスして、全体のバランスをとるのがうまくいくコツ。
完成♡
とことん上品に涼しい印象を与えるメイクの完成！たった4つのコスメで雰囲気がガラッと変わる。
More! もっと可愛く♡ ヘアのコツ
ハーフアップ見えなピンアレンジが♡
メイクのツヤめきがキレイに見えるように、顔まわりの髪を左右にそれぞれねじってピンどめ。全体から毛束を引き出してルーズに仕上げれば、ほんのり色っぽな雰囲気も手に入る。
撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／加藤ナナ
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗