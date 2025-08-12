日本代表FW小川航基、NEC開幕戦で美ゴール！「予測不可能な選手」とオランダ代表OBが絶賛

小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人トリオが所属するオランダ1部NECナイメーヘン。

9日に行われたエクセルシオールとの開幕戦では、小川が2ゴールを決めて、5-0の勝利を収めた。

28歳の日本代表FW小川は、体調不良で欠場した塩貝に代わって先発すると活躍。特にアクロバティックなバイシクルシュートでのゴールは話題になった。また、21歳の佐野はフル出場で開幕戦白星に貢献している。

オランダ各紙は日本人2人の活躍を讃えていた。

『ESPN』は、小川をマンオブザマッチに選出。また、佐野も中盤で素晴らしいパスを供給し、最後はセンターバックでもプレーして多才ぶりを見せつけたと称賛していたとのこと（3バックの一角？）。

また、元オランダ代表FWケース・キストは、『De Telegraaf』で「NECの小川は予測不可能な選手のひとり。美しいバイシクルキックでゴールを決めた。流れるような動きでゴールを奪った。彼を見た回数よりもゴール数のほうがを多い」と絶賛していた。

73歳のキストは、AZやPSGでプレーし、オランダ代表として2度EUROに出場した選手。

小川はNEC加入1年目だった2023-24シーズンは公式戦で15ゴールを決めたが、昨季は9ゴールだった。開幕戦でいきなり2点を奪った今季は、得点量産となるだろうか。