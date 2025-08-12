山田優、ロングワンピースで“大きなリボンにも負けない”圧巻スタイル公開！ 肩ライン＆美デコルテ際立つ姿
山田優、ロングワンピースで“大きなリボンにも負けない”圧巻スタイル公開！ 肩ライン＆美デコルテ際立つ姿
モデルで俳優の山田優さんは8月11日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つワンピース姿を披露しました。
【写真】山田優のロングワンピース姿
「いつもカワカッコいい」山田さんは「夏を楽しんでいますか？」と英語でつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。濃いグレーのロングワンピースを着用し、リュック、サンダル、大ぶりのリボンまで黒系でまとめた姿です。ワンピースはオフショルダーデザインで、肩のラインやデコルテの美しさ、スタイルの良さを際立たせています。ラフな中に上品さのあるスタイルです。
ファンからは、「可愛い」「いつもカワカッコいい優ちゃんが素敵すぎます」「大きなリボンにも負けない優チャンが素敵過ぎる」「リボンが、かなりかわいいです！良いアクセント！」「後ろ姿良いです！」と、称賛する声が相次ぎました。
私服ショットを披露2日には「8月になりましたね!! 夏本番ですねー!!」とつづり、私服ショットを公開していた山田さん。ファンからは、「カッコイイ」「お洒落すぎる」「最高！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
外部サイト