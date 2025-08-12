プロフィギュアスケーターの本田真凜（23）が12日、都内で映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」（9月5日公開、羽住英一郎監督）ジャパンプレミアに出席した。

Z世代を中心に人気を集めるホラー映画の最新作。明日香（橋本環奈）を守ることができなかった高広（眞栄田郷敦）が、新たなカラダ探し参加者とともに、真夜中の遊園地を支配する“赤い人”と対峙（たいじ）する。本田は学園のスクールカースト上位の女子で、カラダ探しのメンバーに選ばれる有紗を演じる。

同作が映画初出演。前作は妹の本田望結（21）と劇場で見に行っていたといい、「（共演した）鈴木福くんと妹が幼なじみ。妹のレッスンについて行って福くんも見ていたので、共演して、しかも（劇中で）恋人になるかならないかの関係になる日が来るとは思っていなかった。うれしいです」と喜びを語った。

続けて「（主演の）橋本環奈さんが個人的にすっごく好きで、写真集も買っているんですよ」と明かした。この日が初対面だといい、「人見知りで目も合わせられなくて…環奈さんが後ろ向いている時に『耳の形まできれいだな』と思いながらジロジロ見ていました。お会いできて本当にうれしいです」と話し、笑いを誘っていた。