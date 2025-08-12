「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が12日、ブログを更新。大阪・関西万博へ対し、私見をつづった。

「万博の子供招待、、、1回目、、2回目。いきなり勝手に吉村ハンがテレビで発表してさ、市町村には相談なしでしたよね。それも入場券だけが大阪府の負担。。残りの部分は市町村が負担。。保護者は自費、交通費は市町村が負担。。。バスでも1人5000円するのよ。。遠足にしたらえらい高くつくわよね」と言及した。

「シャトルバスだって完全自動運転じゃない。。。2種免許がいるからね。運転手もかき集めてさ、その影響がいろんなところでバスの運転手不足になり、路線バスが廃止になったりね。。ほんま弊害だらけやね。交通空白地を作ってまで万博したかったんかい!市民の普段の生活に支障が起きているのに、、万博だから我慢しろということね」と万博がもたらした市民生活の影響について記した。

続けて「で、、、パビリオン不払い問題さ。。アンゴラ、ル−マニア、セルビア、マルタ、中国、インド ドイツ。アメリカ、ネパ−ル、、、泣き寝入り状態。。公共工事で未払いですよ!!通常は建設事業の免許がないと関われないはず。。ただのイベント会社が何で公の仕事に携われたん?免許もない会社が何で入れたん?おかしやろ!!」と怒りを示した。