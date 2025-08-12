¡Úµð¿Í¡ÛÀèÈ¯¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡¢£²¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡¡£·²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£¹£·µå¤Î¹¥Åê¡Ö½é²óÇ´¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£±£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£¶Æü¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿£²Ç¯ÌÜ¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤¬£´ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ£·²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£¹£·µå¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ³°Ìî¼ê¤ËÌµ»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤ÈÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Î¸å¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼³°Ìî¼ê¤Ë»àµå¡¢ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤â»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»£±»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡££²¡¢£³²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£³²ó¤Ë£´ÅÀ¤òÀèÀ©¡££±»à¤«¤é´Ý¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£º´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç´Ý¤Ï»°ÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê£²»à»°ÎÝ¡£Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤ÎÆó¥´¥í¤¬¼ººö¤È¤Ê¤ê¡¢»°ÎÝ¤«¤é´Ý¤¬À¸´Ô¤·£±ÅÀÌÜ¡£Â³¤¯¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£²ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÊ¬¤«¤ëº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø¤Î£µ¹æ£²¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó¡¢°ìµ¤¤Ë£´ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤Ï£´²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¡££µ²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÀÐ°ËÍºÂÀÊá¼ê¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¡¢£¶²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï£·²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¡¢¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐ°ËÍºÂÀÊá¼ê¤Ëº¸Á°ÂÇ¤µ¤ì£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ë¡£¤½¤Î¸å²¬ÎÓÍ¦´õ³°Ìî¼ê¡¢»³ËÜÂÙ´²ÆâÌî¼ê¤òÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤¿¡££·²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¤·¤¿¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö½é²óÇ´¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀèÆ¬¤Ø¤Î»Íµå¤Ê¤ÉÈ¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£