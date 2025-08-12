行きたくない…園を紹介するための「広報会議」に強制参加ってどういうこと？【ママリ】

せめて希望くらい聞いてよ…有無を言わせない園の姿勢にイラッ

なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前、保育士として勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。仕事をしていると、普段の業務とは関係ない仕事に携わる機会もありますよね。自分の成長につながったり、視野を広がったり、いろいろと学びになることもありますが、もちろん、その逆もあり…。

主人公のなしえは、夫と保育園児の娘の3人家族です。育休が明けるとともに、元の職場である民間経営の保育園に復帰しました。しかし、元の職場というのは職場環境に対してあまり理解がなく、なしえが復職する際には、以前一緒に働いていた同僚はみんな辞めていました。





そんな中、忙しい職場で奮闘するなしえたちの園に、ある日社長から「園の紹介をするために動画を配信する」という提案がありました。これ以上、無用な仕事を増やして欲しくないと思うなしえでしたが…。

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

日々の保育業務が何より最優先で忙しい中、SNSの会議にまで出席しなければいけないとは本当に大変ですよね。なしえ自身も育児と仕事を両立させているのに、希望を聞くこともされず会議に向かわされるのは気の毒です。



仕事ですから、いつも業務内のことばかりではないでしょうが、それでもいつもの業務とは異なることなどにかかわる時には、ある程度希望や考えを聞いてほしいところです。「社長が言うから絶対」という風潮は、イエス以外のことを言えなくなるという意味で、企業にとっても結果的には良くないのでは？と感じますがいかがでしょうか。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）