お笑いタレントの友近（53）が12日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。水谷千重子として共演して感銘を受けた歌手について語った。

「共演して心に虹が架かった人」と題して歌手・川中美幸の名前を挙げた友近。「美幸ちゃんとは曲も出させてもらってますし、カセットでも出させてもらってる」と明かし周囲を驚かせた。

「遊び心ある…歌うまいのはもちろんのことなんだけど、とにかく面白い。この人は本当に面白い！」と絶賛。「芸人の人も川中美幸ちゃんの座長公演とか見に行ったら“なるほど、こういうふうにしてお客さんを喜ばせたらいいんだ”って勉強になるくらい」だと熱く語った。

「全てがエンタメというか、おしゃべりもそうなんだけど」と前置きして、観客が舞台に持ち寄ったプレゼントを「受け取るのを一つのショーとして…それでまたトークが面白かったりする」と回想。「間とかボケ突っ込みとかどこで学んだのかっていうくらい、一緒にやっていて、美幸ちゃんとなら何やってもアドリブでも盛り上がるなっていう安心感」と絶賛が止まらなかった。