◇MLB エンゼルス 7-4 ドジャース(日本時間12日、エンゼル・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手がエンゼルス戦で自己ワーストの6失点で黒星。試合後に、悔しさをにじませながら、この日の投球を振り返りました。

山本投手は、この日の調子については「悪くはなかった」とつつも、4回2/3を投げ、6四死球と制球を乱し、不安定な内容。全体的に「少しずつのズレがどんどん自分を苦しめた」と話し、「リズムを掴んでいきたかったんですけど、(ピンチの場面で)うまく乗り切れず。実力不足だなと感じます」とも語りました。

初回、ザカリー・ネト選手には初球を打たれ、先頭打者本塁打を献上。「しっかり狙われ、しっかりスイングされた。ボールも悪いわけではなかったですし、いいところに決まっていた。次に向かおうとそういった感じでいきました」と話します。5回は2安打に死球でピンチをつくり、マイク・トラウト選手に2点タイムリー。その後も5つめの四球を出すなど、5回途中で降板となりました。

今回は中7日での登板。「すごく体調よくいけてると思います。例年と比べてもいい方なんじゃないかなとは思っています」と口にし、不運な安打もありましたが、「そういうヒットももちろん出ますし、その後も続けてランナーためてしまった。打たれたのは仕方ないですけど、どこかでしっかり切っていけたらもう少し最少失点になったかなと思います」と悔やみました。

今季すでに2桁10勝をあげている山本投手は8敗目。防御率2.51から2.84へと悪化しています。