【車送迎、断ったら炎上！？】送迎を断ったら…「薄情！」なぜ責められたの？＜第1話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第1話 薄情じゃない？
【編集部コメント】
子どもの習いごとの送迎。苦がなければいいのですが、運転を苦手とするママたちにとっては、避けては通れない問題ですよね。とくに遠方で練習や試合が頻繁に行われるような場合には、「車を出すのか出さないのか？」「相乗りするのかしないのか？」といった話し合いでヒヤヒヤしてしまうこともあるでしょう。たしかに誰かが車を出してくれて、それに乗せてもらえたらものすごく助かるのかもしれません。しかし「乗せてあげる側」と「乗せてもらう側」が固定化していってしまうと、モヤモヤを生みだす種になってしまいそうですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
