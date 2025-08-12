西武の野村大樹内野手（24）が、戦列復帰へのステップを着実に歩み始めている。慢性的に痛みを抱えていた腰を7月30日に手術し、1週間後の8月6日に練習を再開。「（経過は）非常に順調です」と充実の表情を見せた。

昨季途中にトレードでソフトバンクから西武に加入。オフから「これで駄目なら後悔はない」とトレーニングを重ね、開幕1軍入りしたが、13試合の出場で打率1割7分1厘と結果を残せずに5月8日に出場選手登録を抹消された。

不振の原因だった腰の痛みがなくなり、術後の回復が順調なこともあって「正直、今すぐにでも復帰したいですよ」とはやる気持ちも口にする。ただ、最優先すべきことは完治だけに、焦らずに歩みを進める。

現在は体幹トレーニングに加え、回旋が入らない軽めのキャッチボールと下にたたきつけるティー打撃が可能な練習メニューだという。「筋トレや体づくりも今まで以上にやれて、プラス面はすごく多いので全く悲観していません。あとはこの期間をプラスに生かすだけ」。今できること、やるべきことに全力を尽くすのみだ。（上岡真里江）