ミャクミャクがトラ柄＆阪神ユニ姿 新グッズが公開 会場外で購入可能【一覧・販売場所】
大阪・関西万博のミャクミャクと阪神タイガースのコラボ商品が披露された。ミャクミャクがトラ柄となり、阪神のユニフォームに身を包んだ。8月上旬より順次販売される。
【画像多数】ミャクミャク×阪神タイガースのアイテム
■ラインアップ
クリアファイル（バリエーション：ホーム・ブラック／400円＋税）
マスキングテープ（600円＋税）
ぷにぷにシール（バリエーション：ホーム・ブラック／550円＋税）
ネックストラップ（800円＋税）
御守根付（バリエーション：ストライプ・ドット／1000円＋税）
絆創膏（10枚入／600円＋税）
マルチ巾着（バリエーション：ホーム・ブラック／1000円＋税）
ミニタオル3枚セット（1000円＋税）
アクリルキーホルダー（ブラインド仕様：全6種／1000円＋税）
木製スタンドクリップ（ブラインド仕様：全5種\900円＋税）
アクリルマドラー（ブラインド仕様：全6種／1000円＋税）
ホログラムステッカー（ブラインド仕様：全6種／600円＋税）
ミニフレームマグネット（ブラインド仕様：全6種／700円＋税）
企画／発売元：株式会社ヘソプロダクション
販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、2025大阪・関西万博オフィシャルストア エキマル ア・ラ・モードJR大阪駅中央口店 他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、阪神タイガース公式オンラインショップT-SHOP、チームショップアルプス、その他阪神タイガース公式ショップ（一部店舗を除く）
ヘソプロダクションWEB通販
※販売場所によって導入時期が異なる
【画像多数】ミャクミャク×阪神タイガースのアイテム
■ラインアップ
クリアファイル（バリエーション：ホーム・ブラック／400円＋税）
マスキングテープ（600円＋税）
ぷにぷにシール（バリエーション：ホーム・ブラック／550円＋税）
ネックストラップ（800円＋税）
御守根付（バリエーション：ストライプ・ドット／1000円＋税）
絆創膏（10枚入／600円＋税）
マルチ巾着（バリエーション：ホーム・ブラック／1000円＋税）
ミニタオル3枚セット（1000円＋税）
アクリルキーホルダー（ブラインド仕様：全6種／1000円＋税）
木製スタンドクリップ（ブラインド仕様：全5種\900円＋税）
アクリルマドラー（ブラインド仕様：全6種／1000円＋税）
ホログラムステッカー（ブラインド仕様：全6種／600円＋税）
ミニフレームマグネット（ブラインド仕様：全6種／700円＋税）
販売場所：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、2025大阪・関西万博オフィシャルストア エキマル ア・ラ・モードJR大阪駅中央口店 他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、阪神タイガース公式オンラインショップT-SHOP、チームショップアルプス、その他阪神タイガース公式ショップ（一部店舗を除く）
ヘソプロダクションWEB通販
※販売場所によって導入時期が異なる