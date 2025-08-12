8月11日、人気お笑い芸人たちがショートネタを披露するお笑いバラエティ『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ系）が、2014年元日放送の特番『新春レッドカーペット』以来、およそ11年ぶりに復活放送された。

「同番組は2007年にスタートしました。今回は超若手からベテランまで60組の芸人が出演。漫才、コント、ピン芸などジャンルを問わないガチンコでネタを披露しました。

オードリー、狩野英孝、ナイツ、柳原可奈子、藤崎マーケット、フルーツポンチ、ハイキングウォーキングなど当時の常連芸人も登場したのでMCの今田耕司さんや高橋克実さんは大いに盛り上がっていました」（芸能担当記者）

同番組では芸人以外にも審査員としてタレントや女優なども出演。その中の一人として出演した女子柔道パリ五輪48kg級金メダリスト、角田夏実選手の「美しさ」に注目が集まっている。

Xにも

《角田夏実さんあまりにもお綺麗です》

《角田夏実さんの笑ってる姿可愛い》

《角田夏実さんが可愛すぎてネタに集中できない》

などのポストがあがっていた。

「吉岡里帆さんの後ろに座っていたので、同じカメラフレームに入ることが多かった印象です。ほかの審査員の池田美優さん、原菜乃華さんとも同時に映されていましたが、『浮いてる感』がなく、見事に溶け込んでいました」（同前）

最近は街ブラなどの番組の出演も相次ぐ角田選手。8月7日には映画『バレリーナ：The World of John Wick』のジャパンプレミアで主演女優のアナ・デ・アルマスさん、レン・ワイズマン監督とともにレッドカーペットに登壇。デコルテがあらわになった、華やかなスパンコールの赤いドレス姿の写真が所属事務所のInstagramに投稿されると“女優級の美しさ”を賞賛する声が殺到。

『レッドカーペット』では今田から「デートで巴投げするんですか？ つい、襟つかんじゃう?」と聞かれると「あ、つかんじゃいますね。腕とっちゃいます。関節とか」と答えて会場を沸かせた角田選手。

畳の上だけではない臨機応変さを披露し、ますます番組出演依頼が届きそうだ。