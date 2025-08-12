2025年8月11日未明、静岡市葵区の国道1号で男性がはねられて死亡したひき逃げ事件で警察は、8月12日、容疑者を逮捕しました。逮捕されたのは、61歳のタクシー運転手の男でした。

【写真を見る】静岡市の死亡ひき逃げでタクシー運転手（61）を逮捕＝静岡県警

＜社会部 野田栞里記者＞

「容疑者が運転していたタクシーです。目立った傷は見られませんが、車の右側前方で歩行者をはねたとみられるということです」

ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは静岡市葵区に住むタクシー運転手の男（61）です。警察によりますと容疑者の男は、11日午前2時半ごろ、静岡市葵区柚木の国道1号で清水区草薙に住む54歳の男性をタクシーではねて死亡させそのまま逃走した疑いがもたれています。

警察は周囲の防犯カメラなどから車を特定し、容疑者の男の逮捕に至りました。これまでの調べに対し容疑者の男は「路上に物があることはわかったがよけたと思っていた」などと述べ、容疑を否認しているということです。

警察は、タクシーに設置されているドライブレコーダーを確認するなど当時の状況を調べています。