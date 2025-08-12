山本舞香、美脚まぶしいミニスカショットに「可愛すぎ案件」「やっぱり金髪似合いますね」
女優の山本舞香が12日までにインスタグラムを更新。雑誌の撮影からオフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】おみ足が美しすぎる山本舞香（ほか12枚）
先日、金髪への大胆イメチェンが話題になった山本は「MAQUIA ONLINE」とつづり、美容誌「MAQUIA」（集英社）での撮影シーンを収めたオフショットをアップ。写真にはミニスカ衣装の彼女が見せるかわいい笑顔や美脚が写っている。
コメント欄にはファンから絶賛が集まり「可愛すぎ案件」「やっぱり金髪似合いますね」「舞香さんそのヘアースタイル凄く似合ってる」「可愛すぎる綺麗すぎる、本当に憧れです」などの声が上がった。
■山本舞香（やまもと まいか）
1999年10月8日生まれ。鹿児島県出身。2009年11月、Dream5のメンバーとしてCDデビュー。2014年、テレビアニメ『妖怪ウォッチ』のエンディングテーマ「ようかい体操第一」「ダン・ダン ドゥビ・ズバー！」が大ヒット。2016年にDream5の活動が終了すると、以降はソロタレントして活躍。近年は俳優として『ゆるキャン△』シリーズ（テレビ東京系）、『秘密を持った少年たち』（日本テレビ系）などの作品に出演。
引用：「山本舞香」インスタグラム（@yamamotomaika_official）
