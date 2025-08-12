次回8月13日（水）24時59分〜 日本テレビにて放送 MAZZELの地上波冠番組「マゼダン -MAZE OF DANCE-」 （全10回）。Huluでは地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信。

ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人から構成されるBMSGのダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。

この番組はそんな彼らが、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に迷い込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく即興ダンスバラエティー番組！

【8/13 #2 放送内容】

今、TikTokを中心にSNSで流行っているショートダンス。今回のゲストは、そんなショートダンスを数多く手掛けるヒットメーカー・Akanen！BoAや三浦大知などのバックダンサーを経て、振付師としても活躍しているAkanenは、MAZZELの楽曲「Counterattack」の振り付けを手掛けた人物でもある。MAZZELとの再会で、スタジオは和気あいあいとした楽し気な雰囲気でトークが展開されるのも見どころ。

「バズるショートダンス」の裏側を聞き、なぜバズるのかを少しずつ理解していったMAZZEL。Akanenの極意を参考に、日常でよく耳にする様々な音楽に合わせてMAZZELもバズるショートダンスを実際に自分たちでも創ってみることに。

家電量販店のテーマ曲でダンスに挑戦したRYUKI、そのダンスを見て思わずご意見番・永野が飛び入り参加を試みるも断念する一幕も。その理由は？そしてRYUKIの後に挑戦したRANには“パクリ疑惑”が発生し全員がツッコミを入れる珍事も！

家の中でよく聞くあのメロディーに合わせて踊ったKAIRYUは、あの定番のセリフに合わせて、世の中に新たなバズりダンスを送り込む…一体どんなダンスを見せてくれるのか？

他にも、永野×MAZZELの「ラッセンダンス」コラボなど今回も盛りだくさん！皆さんもぜひMAZZELと一緒にショートダンスのMAZE（迷路）に挑戦してみては？

そして地上波放送に先駆け、Huluでは「Hulu特別版」を先行独占配信中。地上波放送に入りきらなかったメンバーたちの即興ダンスの模様も！さらに永野の「ラッセンダンス」を再び大バズりさせるべく、MAZZELが新たな振り付けに挑戦。永野と意外な共通点を持ったメンバーが挑戦し判定は永野が行うことに！果たしてどんなNEWラッセンダンスが誕生するのか？

【番組情報】

「マゼダン -MAZE OF DANCE-」（読み：マゼダン メイズ・オブ・ダンス）

（通称：マゼダン）

■放送日時

▼次回2025年8月13日（水） 24時59分〜放送

日本テレビ ※関東ローカル

▼山梨放送（YBS）でも放送決定！

2025年8月23日（土）25時25分〜スタート

■オンライン動画配信

Hulu：「Hulu特別版」を地上波放送に先駆け先行独占配信

最新エピソードを毎週火曜24:00〜先行独占配信

また、地上波放送後より、地上波放送版も見逃し配信（最新エピソードまで視聴可能）

TVer、日テレTADA：地上波番組放送後より見逃し配信（毎週水曜番組放送後 1週間視聴可能）

