夢庵で「かき氷」も「お子様セット」も「生ビール」もお得に！家族がよろこぶクーポン大量公開中。
2025年8月12日現在、和食レストラン「夢庵」では、お盆期間も使えるお得なクーポンを公式Xで公開しています。
お得なクーポンは2種類
何かとお出かけすることの多い夏休み期間に使えるクーポン2種が登場しています。
・家族で楽しめるクーポン
パパ・ママ必見の家族で楽しめるクーポンは4つ。
「お子様うどんセット」は通常価格439円のところ219円。「山盛りポテトフライ（明太マヨ付き）」は通常価格659円のところ604円に。
お父さんにうれしい「キリン一番搾り」は、通常価格649円のところほぼ半額の329円で注文できます。
クーポン期限は25年8月20日まで。
・夏に食べたい商品がお得になるクーポン
夏の暑い時期に食べたい旨辛そばや純氷かき氷などのクーポンが登場しています。
「旨辛・牛もつつけそば」は通常価格1319円から110円引きの1209円に。「あわゆきかき氷 瀬戸内甘夏【ミニ】」は通常価格769円のところ55円引きの714円で楽しめます。
ほかにも「鶏竜田とすだちおろしうどん」は通常価格1209円のところ110円引きの1099円、「セットドリンクバー」は通常価格329〜399円のところ最大132円引きの179円で注文可能です。
クーポン利用期間は25年9月3日まで。
夏休みは何かと外食する機会が多いので、お得なクーポンのチェックを忘れずに。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部