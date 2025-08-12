夢庵で「かき氷」も「お子様セット」も「生ビール」もお得に！家族がよろこぶクーポン大量公開中。

2025年8月12日現在、和食レストラン「夢庵」では、お盆期間も使えるお得なクーポンを公式Xで公開しています。

お得なクーポンは2種類

何かとお出かけすることの多い夏休み期間に使えるクーポン2種が登場しています。

・家族で楽しめるクーポン

パパ・ママ必見の家族で楽しめるクーポンは4つ。

「お子様うどんセット」は通常価格439円のところ219円。「山盛りポテトフライ（明太マヨ付き）」は通常価格659円のところ604円に。

お父さんにうれしい「キリン一番搾り」は、通常価格649円のところほぼ半額の329円で注文できます。

クーポン期限は25年8月20日まで。

・夏に食べたい商品がお得になるクーポン

夏の暑い時期に食べたい旨辛そばや純氷かき氷などのクーポンが登場しています。

「旨辛・牛もつつけそば」は通常価格1319円から110円引きの1209円に。「あわゆきかき氷 瀬戸内甘夏【ミニ】」は通常価格769円のところ55円引きの714円で楽しめます。

ほかにも「鶏竜田とすだちおろしうどん」は通常価格1209円のところ110円引きの1099円、「セットドリンクバー」は通常価格329〜399円のところ最大132円引きの179円で注文可能です。

クーポン利用期間は25年9月3日まで。

夏休みは何かと外食する機会が多いので、お得なクーポンのチェックを忘れずに。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部