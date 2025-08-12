卓球男子世界ランク２８位で５月の世界卓球個人戦男子ダブルス金メダルの戸上隼輔（井村屋グループ）が１２日、「打倒・世界王者」への決意を新たにした。

１１日に閉幕したＷＴＴチャンピオンズ横浜は決勝で張本智和（トヨタ自動車）が、世界王者・王楚欽（中国）を４―２で破って頂点に立った。日本代表のチームメートの快挙に「本当に刺激を受けた。張本選手の試合を見て、ああいう戦い方があるんだと勉強になった。もっともっと自分も挑戦していって、大きな大会で勝ちたい気持ちが強まった」と明かした。

自身は同大会の準々決勝で王と対戦した。過去５戦全敗の相手に１ゲームを奪ったものの、１―４で敗戦。上田仁コーチと対策も練り「試合前は勝つチャンスは少なからずあるなと思っていたけど、技術の一つ一つでまだまだ通用しない部分が多かった。イメージしていたものよりはるかに大きな存在だったので、そこにショックを受けてしまって、なかなか最後まで自分を保つことができなかった」と振り返る。

だが、張本智の勝利で闘志に再び火がついた。この日は都内で母校・明大卓球部の現役学生とＯＢによるエキシビションマッチ「ＧＯＡＴＵＳ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 明大ドリームゲームズ」に出場。世界３７位の宇田幸矢（協和キリン）と昨年１月の全日本選手権以来のダブルスを組み、シングルスでは対戦相手として顔を合わせた。盟友との２試合を通じ「一つ一つの技術は変わらず世界で通用すると感じた。もっともっと切磋琢磨（せっさたくま）して、お互い世界の目標に向かって頑張っていけたら」とさらなる刺激も受けた。

次戦は１４日に開幕するヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）に出場する。「大きな大会が続いているけど、試合を通して成長を感じてきている。どんな相手が来ても自分はチャンスがあると思いながら、試合に挑みたい」と意気込んだ。