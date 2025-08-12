3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
8月11日（月・祝）の放送では、大森が「いせたくや」役で出演するNHK連続テレビ小説「あんぱん」と、そのスペシャルステージがおこなわれたNHK総合の番組「MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」（8月9日（土）19:30〜20:55、22:00〜22:50）などについて語りました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：そして、朝ドラ「あんぱん」に私、ついに登場しまして！

若井：そうですよー！ 登場しましたね!!

大森：で、もっと言うと、今週結構たくや大活躍週ですから！



大森：9日には「MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」も出まして。原（菜乃華）さん、（「あんぱん」の）“メイコ”と「東京ブギウギ」を歌って！ 我々は（ミセスの楽曲）「ケセラセラ」と「Soranji」を歌わせていただきました！ ありがとうございました〜！





番組では他にも、7月26日（土）、27日（日）に開催されたミセスのアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD」などについて語る場面もありました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



