Ìî¾åæÆ¤¬£¶ÀïÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé¿·²¦¼Ô¤Ë¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡±ÊÅÄ¾æ¾½¤Ë£²¡½£°È½Äê¾¡Íø
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦ÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï¡¡¡ü²¦¼Ô¡¦±ÊÅÄ¾æ¾½¡ÊÈ½Äê¡ËÆ±µé£±°Ì¡¦Ìî¾åæÆ¡»¡Ê£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡ÆüËÜ²¦ºÂ½éÄ©Àï¤ÎÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé£±°Ì¡¦Ìî¾åæÆ¡Ê£²£´¡Ë¡á£Ò£Ë³÷ÅÄ¡á¤¬¡¢²¦¼Ô¡¦±ÊÅÄ¾æ¾½¡Ê£²£·¡Ë¡á¶¨±É¡á¤Ë£²¡½£°¡Ê£¹£µ¡½£¹£µ¡¢£¹£¶¡½£¹£´¡¢£¹£¸¡½£¹£²¡Ë¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¸µÆüËÜ¥æ¡¼¥¹Æ±µé²¦¼Ô¤ÎÌî¾å¤¬¡¢¥×¥í£¶ÀïÌÜ¤ÇÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼Æ±»Î¤Î°ìÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÌî¾å¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ë±¦¥¸¥ã¥Ö¤òÆÍ¤¤Ê¤¬¤é±¦¤Ë¥µ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤·¡¢¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë±ÊÅÄ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡££µ²ó¤ÎÅÓÃæºÎÅÀ¤Ï¡¢£´£¸¡½£´£·¡¢£´£¹¡½£´£¶¡¢£µ£°¡½£´£µ¤È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸£³¼Ô¤È¤âÌî¾å¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡££¶²ó°Ê¹ß¡¢ÎôÀª¤Î±ÊÅÄ¤¬¥×¥ì¥¹¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢Ìî¾å¤ÏÎäÀÅ¤Ë±¦¥¸¥ã¥Ö¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÂÐ¹³¡££·²ó¤Ë¤Ï±ÊÅÄ¤Îº¸¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡£ºÇ½ª²ó¤â±ÊÅÄ¤Îº¸¤¬Ìî¾å¤Î´éÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤¬¡¢Ìî¾å¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï¼è¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºîÀïÄÌ¤ê¡£¸åÈ¾¤Ï¡Ê±ÊÅÄ¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ëº¸¤Ç·Þ·â¡£¡Ö´í¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬À¸¤«¤»¤¿¡£º£²ó¤Î»î¹ç¤â¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Ìç¡¦ÂóÂç¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥Þ¥¨¥ê¡¼¥È¡£¡Ö¾¡¤Äµ¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿ÈËþ¡¹¤ÇÎ×¤ó¤À½é¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£±·î¤«¤é£··î¤Þ¤Ç·î¤Ë£±ÅÙ¡¢£²Çñ£³Æü¤ÎÆüÄø¤Ç»³Íü¹ç½É¤ò´º¹Ô¡£Ëè²ó£²£°¥¥í¡¢»³Æ»¤òÁö¤ê¹þ¤ó¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹£±£³Æü¤¬£²£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿±þ±çÃÄ¤«¤é¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¥½¥ó¥°¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¿·²¦¼Ô¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â²ÝÂê¤Ð¤«¤ê»Ä¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï±ÊÅÄ¤¬£±£°Àï£¸¾¡£³ÇÔ¡¢Ìî¾å¤¬£¶¾¡¡Ê£³£Ë£Ï¡Ë¡£