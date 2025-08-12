人気ガールズバンド「ＺＯＮＥ」のボーカル＆ベーシスト・ＭＡＩＫＯとして活躍したＭａｉさん。ママとして奮闘する最新ショットを披露した。

「【まさか…こんなにびちゃびちゃになるなんて】」と題して１２日にインスタグラムを投稿。「子どもと水遊び。着替えなんて持ってきてないし、そんなつもりもなかった。でも、一度水をかけられたらもうどうでも良くなって、帰りどうしよう、なんて先のことは考えず、子どもと一緒に思い切り遊ぶ！」と、思いがけずビシャビシャに。「人生も同じ。“こうあるべき”を外すと見える景色も、感じる気持ちも変わっていく。解放された時の気分、最高！同じ感覚」とつづり、「だからあなたも知ってる。内側に眠っているブロック。思い切って手放してみない？」と呼びかけ、「＃心のヨガ ＃在り方 ＃自分らしく ＃心の話」とハッシュタグをつけた。

タンクトップにショートパンツ、ビーチサンダルのラフな格好は“ザ・男の子のママコーデ”。上下ともにぬれているが、お構いなし。笑顔でポーズを取った。フォロワーからは「ラフな姿も素敵です」の声が寄せられた。

ＺＯＮＥは、１９９８年に札幌の音楽スクールの選抜生徒たちのＴＡＫＡＹＯ、ＭＡＩＫＯ、ＭＩＺＵＨＯ、ＭＩＹＵで結成し、２００１年２月デビュー。バンドとアイドルの造語「バンドル」として話題に。同年８月発売の「ｓｅｃｒｅｔ ｂａｓｅ〜君がくれたもの〜」が大ヒットし、３年連続でＮＨＫ紅白歌合戦に出場した。

０３年１２月にリーダーＴＡＫＡＹＯが脱退し、ＴＯＭＯＫＡが加入した。人気絶頂のなか、わずか４年間の活動で０５年４月に突然の解散。その後１１年８月にＭＩＹＵ、ＭＡＩＫＯ、ＴＯＭＯＫＡの３人で再結成。メンバー脱退などにより、１３年で活動を終えた。

Ｍａｉさんは２２年１０月に放送されたテレビ東京系「じっくり聞いタロウ」に出演した際、結婚と出産していたことを公表。「ＺＯＮＥ」解散後はバンドマンと結婚し、２０年９月に第１子となる男児を出産していたことを報告した。現在はヨガのインストラクターとして活動している。インスタグラムのプロフィル欄には「心の探究歴１０年」「４歳息子ママ」「元ＺＯＮＥ」と記している。