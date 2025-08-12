鹿児島県日置市の吹上浜で、市川修一さんと増元るみ子さんが北朝鮮に拉致されて、きょう8月12日で47年です。修一さんの兄・健一さんらが続ける情報提供の呼びかけに、今年は多くの高校生たちの姿がありました。

47年前の8月12日。吹上浜で北朝鮮に拉致された市川修一さんと増元るみ子さん。

当時、交際していた2人が拉致される前に訪れたさつま湖の近くで、修一さんの兄・健一さん夫婦が、今年も情報提供を呼びかけました。

そこには高校生らの姿がありました。

「もう少し若い人を増やしていきたいと感じていたので、少しずつ輪が広まっていると実感した」

川内高校2年の羽島奈穂さん。去年、初めてチラシの配布に参加した時は、同世代の仲間は1人もいませんでしたが、今年は9人に増えました。

（甲南高校1年・田村源太郎さん）「友達誘いました」（友人）「今日だけ。今日だけでもないか」

（市川健一さん）「良い情報があれば、警察の方へ。高校生の方から。（高校生たちと一緒に）お願いします」

（羽島奈穂さん）「これが中3の夏に撮った写真」

羽島さんが拉致問題に関心を持ったのは、2年前の中学3年の時。政府の拉致問題啓発イベントに参加を勧められたことがきっかけでした。テレビのニュースで、懸命に情報提供を呼びかける市川さんを見て、会いに行きました。

（市川龍子さん）「ほったらかしに通り過ぎたらいけないということを知ってほしい」

市川さん夫婦の話をメモした羽島さんのノートには、「大変だけど行動を起こす」と書かれていました。

（羽島奈穂さん）「行ってきますと言ったら、ただいまが当たり前だと思っていたので、寂しい以上の絶望というか」

羽島さんは突然、大切な人との日常が断ち切られた市川さんの話を作文にまとめました。

（作文の朗読）「「ただいま」「おかえり」。そんな何気ない会話さえできない家族が私の近くにいる」

作文はその年、政府主催の拉致問題をテーマにしたコンクールで、最優秀賞を受賞しました。

（作文の朗読）「市川さん夫婦から託されたこのバトン。今度は私が皆に広く伝え、渡す番だ」

羽島さんは去年夏ごろから、市川さんの署名活動などに参加するようになりました。

（羽島奈穂さん）「みんなで何かして（イベントを）終わりたい」

先月上旬、鹿児島市の福祉館に羽島さんの姿がありました。羽島さんを含む県内の高校生4人が中心になって、拉致問題についての若者向けの勉強会を今月23日に企画しています。

（甲南高校2年・福留豪希さん）「ウェルカムボードを作って置くのはどうかな。こんな感じで『ようこそ起こしくださいました』という感じで」

（田村源太郎さん）「参加者1人1人に付箋を渡して、書いてもらってはりつけたら1つの作品になる」

（羽島奈穂さん）「いいかもね」

4人はいずれも去年、拉致問題の作文コンクールで受賞して知り合いました。

（鹿児島情報高校3年・渕脇詩さん）「自分のクラスメイトに聞いた時、結構知らない人が多くて、それで自分たちが動かないとと思った」

（福留豪希さん）「市川さんが悲しむ顔を見たくないというのもある」

（羽島奈穂さん）「勉強会のことをいろいろ決めたので、報告に来ました」

先月下旬、羽島さんらは、勉強会での講演を依頼する市川さん夫婦のもとをたずね、高校生が作文を披露するなど企画内容を説明しました。

（羽島奈穂さん）「参加者からの質問タイムを設けようと思っていて」

（市川健一さん）「何とかしましょう」

（市川健一さん）「（勉強会の）成功を祈るのみですね」

そして、事件が起きた日のきょう8月12日。

（羽島奈穂さん）「23日に高校生で勉強会を行うので、ぜひお時間があったら、こちらもお越しください」

羽島さんたちは、市川さんを支えながら、勉強会への参加も呼びかけました。

（羽島奈穂さん）「私たちが市川さんから託されたバトンをきちんと次の人たちに渡せるように。（勉強会に）来た人が次の人に渡してもらえるようにしたい」

（市川健一さん）「時間がない、一刻の猶予もない。（子どもたちは）何でもない日々の生活を感謝できる人たちに、このたたかいを通して成長してほしい」

市川さんは今年で80歳になりました。若い世代の後押しを受けながら、事件が解決する日を待ち続けています。

「高校生による若者のための拉致問題勉強会」は、今月23日に午後1時半から県庁18階かごゆいテラスで開かれます。入場無料ですが、参加の申し込みが必要です。

