俳優の高橋英樹（81）が、自然豊かな長野県の蓼科を夫婦で満喫する様子を披露している。

【映像】自然あふれる別荘を夫婦で満喫する高橋英樹（複数カット）

高橋は夏になると、別荘がある蓼科に妻・美恵子さん（77）と行くことが恒例であり、これまでもその様子をブログで発信してきた。娘でフリーアナウンサーの真麻（43）が使っていた部屋や、蓼科の雄大な自然を満喫する夫婦ショットなども投稿している。

2025年7月27日の更新でも、蓼科を訪れたことを報告し、夫婦でディナーを満喫したことや、別荘の広々としたベランダで朝食をとる様子などを発信していた。

自然豊かな長野県での生活に反響

8月11日にも、蓼科での日常を立て続けに発信。昼前の投稿では「東京から持参したチョ〜〜特大のマンゴー、食べ頃になったので…奥さんがマンゴーカット！味は最高！でした」と紹介。夕方には夫婦で散歩する様子を伝え、「夜ご飯前にさんぽ！今度はもう夜ご飯だなあ。休みの日の時間の流れの早いこと」とつづっている。

夜の投稿では、夫婦のお気に入りというレストランでディナーを満喫。「今夜はシーフードクリームオムレツでした。タラバガニ、ホタテ、エビ入りです。デザートは巨峰やナイアガラなどのブドウシリーズで美しい！今夜も美味しくぜいたくなディナーの時間でした。ホント、美味しくて雰囲気が良くて、緑の中で！というステキなレストラン、竜神亭なのです」と記している。

これらの投稿には「きょうも奥様とラブラブですね〜ステキです」「緑の中の静かな散歩道。気持ち良さそう」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）