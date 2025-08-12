【WWE】SMACK DOWN（8月8日・日本時間9日／カナダ・ケベック）

【映像】女子レスラー、パンツを掴んで“ヒヤヒヤ”丸め込み

レジェンドレスラーが機転を効かせた“秘技”を披露。相手のパンツを引っ張って抑える大胆技でファンをヒヤリとさせている。

スポットライトが当たったのはプロレス界を一世風靡したリック・フレアーを父に持つ2世レスラーのシャーロット・フレアー。膝の大怪我からの長期離脱を乗り越えてトップ戦線で活躍中。そして現在39歳とは思えない美貌も兼ね備えている彼女は現在、アレクサ・ブリスと組んでWWE女子タッグチーム王座を獲得している。

そんなシャーロットが日本時間8月9日に行われた「SMACK DOWN」に登場。チェルシー・グリーンとのシングルマッチに挑んだ。

試合中盤に事は起きた。シャーロットがチェルシーを丸め込むと、パンツを引っ張りながら押さえ込んでフォール。カウント2.5のタイミングでチェルシーがなんとかキックアウトすると、跳ね返された勢いでシャーロットはコーナーに激突した。

これにはファンもビックリ。「良い者になったのにそこは姑息なんだ（笑）」「ベテランはやっぱり機転が利くな」「跳ね返されたあとのコーナー激突痛そう」「あわやだったな」「ヒヤヒヤなシーンだった」といったコメントが集まった。

なお試合はチェルシーが勝利目前でアレクサの“誕生日ケーキ”にまさかのダイブ。お約束のような逆転負けを喫している。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）