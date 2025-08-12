◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(12日、東京ドーム)

巨人の先発・森田駿哉投手が、自身プロ最多となる7回を投げきり、無失点の好投を披露しました。

この日、前回登板に続いてプロ2度目の先発マウンドにあがった森田投手。初回の先頭に2塁打を浴びると、2連続四死球を与え1アウト満塁のピンチを招きました。しかしこの場面で打席に迎えたチェイビス選手をショートへの併殺打とし、無失点で切り抜けます。

すると2回には味方の好守備にも助けられながら三者凡退。その後も中日打線にヒットを許しません。

7回には、この日2本目となるヒットを浴びるなど1アウト1、2塁のピンチを招きましたが、ここから2者連続で空振り三振を奪い、7回無失点としました。

自身プロ最多となる97球を投げた森田投手。この日同じく最多イニングとなる7回を投げきり、被安打2、奪三振6、与四死球4、無失点という成績でした。

2023年ドラフト2位でHonda鈴鹿から巨人に入団した、28歳の2年目左腕である森田投手。ここまで15イニングを投げ、防御率0.00としています。