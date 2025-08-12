【MLB】エンゼルス7ー4ドジャース（8月11日・日本時間12日／アナハイム）

【映像】大谷42号直後の相手野手のリアクション

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。大谷の放った豪快な一打の行方を追った相手外野手のリアクションが密かに注目を集めた。

0-7と大きくリードを許した8回1死走者なしの第4打席、大谷はフルカウントからの6球目、カットボールを完璧に捉えた。打球は右中間スタンドへ一直線に伸び、打球速度は100マイル（約160.9キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）の今季42号ソロとなった。

これで今季4度目の3試合連続本塁打を記録し、古巣エンゼル・スタジアムでは通算100本目。さらに42号は今季最長となる10試合連続安打にもなった。

この大飛球を懸命に追ったのは、途中出場でライトに入ったカンペロ。打球を追いながらフェンスに手をかけ、よじ登ろうとする動きを見せたが、その最中にスタンドインを確信したようで、フェンスに手を触れたままの状態で打球の行方を見送っていた。

大谷の一発をきっかけにドジャース打線は反撃を開始。ベッツ、スミスのヒットで2死一、三塁のチャンスを作ると、マンシーの3ランで一気に3点差まで追い上げたが、序盤の大量失点が響き勝利には届かず。

それでも、大谷の節目の一発と、相手外野手の印象的な動きは、この日の試合を彩るシーンのひとつとなった。

