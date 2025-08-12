高嶋ちさ子Instagramより

【モデルプレス＝2025/08/12】ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（※「高」は正式には「はしごだか」）が12日、自身のInstagramを更新。16歳の息子の写真を公開した。

◆高嶋ちさ子、16歳息子の後ろ姿を公開


高嶋は「桐朋学園 母校『桐朋学園』の夏のセミナーで息子がお世話になりました」「親バカですが、息子のチェロを聴いてる時は至福の時」とコメントし、夏のセミナーに参加した息子の後ろ姿を公開。食事をする息子の姿を撮影したとみられる様子も披露した。

この投稿に、ファンからは「すっかり大人ですね」「すっかり大きくなった」「素敵な親子の関係」「イケメン感すごい」「微笑ましい」「優しそう」などのコメントが寄せられている。

高嶋は1999年、会社員の男性と結婚。2007年に長男、2009年に次男を出産している。（modelpress編集部）

