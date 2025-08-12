【明治安田J1リーグ】川崎フロンターレ 2−5 アビスパ福岡（8月9日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

【映像】ノーファウルorPK? OFRになったタックルの様子

退場者を2人出すような大荒れ試合で、この日2度目のVARが介入。神経をすり減らすような判定の連続に、解説者もファンも思わず主審に同情してしまう場面があった。

川崎フロンターレは9日、明治安田J1リーグ第25節でアビスパ福岡をホームに迎えた。1点リードで迎えた15分には、DFウレモヴィッチのプレーを巡ってVARが介入。レッドカードで退場となった。さらに2ー2で迎えた45＋7分にはファンウェルメスケルケン際が2度目の警告で退場に。前半から荒れた一戦となった。

すると68分に問題のシーンを迎える。ボックス左で福岡MF藤本一輝が仕掛けたところに、川崎MF橘田健人が対応。橘田のタックルを受けて、藤本がボックス内で転倒した。

清水勇人主審は、橘田の正当なタックルだったとしてノーファウルで処理。しかしリプレイ映像が映されると、実況の桑原学氏や解説の林陵平氏、田邉草民氏の3人は揃ってファウルではないかとの見解を示した。そして田邉氏は「でも清水さんは嫌ですね。VAR見に行って、川崎のホームですし」と主審の心情を慮った。

当該のシーンについてはVARが介入し、清水主審は、VARとの交信の末にOFRを選択。ウレモヴィッチを退場と判断した際にもOFRをしており、この日2度目のビデオ判定となった。映像を確認した清水主審は、改めて橘田のファウルを取り、福岡にPKを与えている。

この一連の流れを受けてファンたちもSNSで反応。「OFR見られるとファウルだろうな」「この試合なんかすげーことになってるな」「確かにこれは主審も嫌だよな」「ちゃんと判定して欲しいけど、確かに人としてこの試合は難しいだろうな」「あーこれは妥当な判断」「林さんが清水主審を思いやってるw w w」「確かに審判もこの試合捌くのは難しいよな」「絶対嫌だよなーwすげー荒れた試合になったな」「まぁ主審どうこうじゃなく、全て妥当な判定だけどな」と言った声が上がっている。

なおこのPKはFW名古新太郎に決められ、川崎Fは逆転を許す。さらに2失点し、2ー5の大差で敗れている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）