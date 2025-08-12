Image: Microsoft

これ普通に売ってほしい！

Microsoft（マイクロソフト）は、Surfaceシリーズの販売に、一般的なユーザーに加え、法人向けや教育機関向けのモデルを用意しています。このほど13.8インチモデルの「Surface Laptop」が、法人向けに刷新されて、他モデルにはないオプションが選べるようになりましたよ。

Surface Laptopが初の5G対応！

新たにビジネスユーザーを対象とする法人向けモデルとしてリニューアルされた、第7世代のSurface Laptop。全モデルにIntel（インテル）製のCore Ultraプロセッサー（シリーズ2）が採用されています。最上位機種は、Core Ultra 7プロセッサーに32GBのRAM、1TBのSSDという豪華スペックに仕上がっていますね。

今回の法人向けモデルの発表で、最大の目玉は、nanoSIMとeSIMに両対応する5Gモデルが用意されたこと。全方位で安定した5G通信速度を確保するため、新開発の6アンテナを内蔵したオプション選択が可能となっています。ビジネスユーザーの顧客から、もっともほしいリクエスト機能の1つに挙がっていた、5G対応モデルの販売ができてうれしいと、Microsoftは公式コメントを出しました。

まだ高嶺の花？

すでに「Surface Pro」では、5G対応モデルを選択できるようになっています。一方で、Surface Laptopにて5G対応を初めて進めるにあたり、新設計の5Gモジュールを、Microsoftが自ら開発。6アンテナの配置デザインにおいては、数百パターンのシミュレーションモデルで検証を実施し、パームレスト下など、最適なポジションでの構成が定まったと説明されていますよ。

しかしながら、通常モデルとは異なるオプションの代償は高いものに。5G対応で最小構成モデルとなる、Core Ultra 5プロセッサーに16GBのRAM、256GBのSSDというスペックでも、日本の法人窓口では30万6680円と紹介されていますね。法人向けモデルはOfficeスイートが別売り扱いなので、一般向けモデルの倍近い値段な気が…。

ノートPCで5G対応のモデルって、あらゆるメーカーを対象に見ても、非常に限られたラインナップのみ。でも、ユーザーにとっては、どこでもWi-Fiシグナルを気にせずつながって、ネット接続ができる快適さは、最高の選択肢になり得るものです。より手ごろな価格で、もっと身近に使えるようになってほしいですよね。

