フジ堀池亮介アナ、第1子男児誕生を報告 出産にも立ち会う「胸がいっぱいに」
【モデルプレス＝2025/08/12】フジテレビの堀池亮介アナウンサー（29）が8月12日、自身のInstagramを更新。第1子男児の誕生を報告した。
【写真】フジテレビ男性アナ、子どもの写真公開
堀池アナは「私事で恐縮ですが、先日、第一子となる男の子が誕生しました」と発表し、子どもの写真を投稿。「出産に立ち会い、元気な産声を聞いた瞬間、胸がいっぱいになり、命の尊さと新たな家族を迎える喜びを強く実感しました」「母子共に健康でいてくれたことに、心から安堵しております」と出産に立ち会ったことを報告した。
続けて「長い妊娠期間を乗り越え、命を懸けて産んでくれた妻には、言葉では尽くせぬほどの感謝の気持ちでいっぱいです」「また、支えてくださった医療従事者の皆様にも、心より御礼申し上げます」と感謝。最後には「この尊い命に惜しみない愛情を注ぎ、家族みんなで力を合わせて、一歩一歩、大切に歩んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします」と結んでいる。
堀池アナは1996年5月26日生まれ、静岡県出身。2019年にフジテレビに入社し、現在は「めざまし8」（月〜金あさ8時〜）「BSフジ LIVEプライムニュース」（月〜金よる8時〜）に出演するほか、スポーツ中継（サッカー・F1・フィギュアスケート）なども担当している。
プライベートでは、2024年1月31日に一般女性との結婚を発表。2024年6月のモデルプレスのインタビューでは、プロポーズ秘話や結婚式のこだわりなどについて明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】フジテレビ男性アナ、子どもの写真公開
◆堀池亮介アナ、第1子誕生を報告
堀池アナは「私事で恐縮ですが、先日、第一子となる男の子が誕生しました」と発表し、子どもの写真を投稿。「出産に立ち会い、元気な産声を聞いた瞬間、胸がいっぱいになり、命の尊さと新たな家族を迎える喜びを強く実感しました」「母子共に健康でいてくれたことに、心から安堵しております」と出産に立ち会ったことを報告した。
堀池アナは1996年5月26日生まれ、静岡県出身。2019年にフジテレビに入社し、現在は「めざまし8」（月〜金あさ8時〜）「BSフジ LIVEプライムニュース」（月〜金よる8時〜）に出演するほか、スポーツ中継（サッカー・F1・フィギュアスケート）なども担当している。
プライベートでは、2024年1月31日に一般女性との結婚を発表。2024年6月のモデルプレスのインタビューでは、プロポーズ秘話や結婚式のこだわりなどについて明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】