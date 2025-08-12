加藤あい、ショーパンから圧巻美脚披露「変わらない美しさ」「綺麗」
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の加藤あいが12日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露した。
【写真】加藤あい、圧巻の脚線美披露
加藤は「夏になると可愛いアンクレットを探したくなる私です」とコメントし、屋外でショートパンツを着用した自身のショットを公開。スターバックスの前に座り、すらりと伸びた美しい脚が際立つ様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「ウルトラ綺麗」「いつまでも美しい」「変わらない美しさ」「可愛くて素敵」「脚が綺麗」「真似したい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
