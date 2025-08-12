眞栄田郷敦、嘆く「友達が少ない」 仲を深めた新キャストに羨望の眼差しであだ名は”どんちゃん”？
俳優の眞栄田郷敦が12日、都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日全国公開）ジャパンプレミアに登壇。「いま探しているもの」に「友達」と回答しざわめかせた。
【全身ショット】流石です…！二の腕あらわな黒ワンピで登場した橋本環奈
イベントには眞栄田のほかに、橋本環奈、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督が登壇した。「いま探しているもの、もしくは最近まで探していてついに見つけたもの」を発表するフリップトークで、眞栄田は「友達」と回答し、ざわめかせた。橋本も思わず「切ないです、これはちょっと」と反応。眞栄田は「探してます。募集中」とし、「友達いますか、皆さん。いないでしょう、そんなに」と投げかけ、「俺友達本当に少なくて。なんか、切ないですね」と吐露。橋本が「でも数じゃないから」とフォローした。
また、イベントでは新キャストの櫻井、安斉、鈴木、本田、吉田があだ名で呼び合うほど交流を深めたことが明かされたが、それについて眞栄田は「こんなに早く仲良くなってすごいっすよね。、みんなあだ名つけてるじゃないっすか。俺のことは『郷敦さん』ですよ」とうらやましさを隠さず明かし、笑いを誘った。橋本が「どんちゃん、とか言ったほうが良かった？みんなで」、鈴木が「言っていいんですか？」と続けざまに問いかけると、「はい、ぜひ！」と返答しながらも、「これ以上掘り下げないでください」と苦笑いを見せていた。
本作は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊氏による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載、同サービスで累計閲覧数1億回を初めて突破した人気作品に。22年に実写映画化され、10代・20代の男女から絶大な人気を集め、興行収入11.8億円を記録した。
前作に引き続き、主人公・森崎明日香役で橋本が主演し、高広役の眞栄田が出演。新たに“カラダ探し”に巻き込まれる5人の高校生役として、櫻井、安斉、鈴木、本田、吉田が出演する。
