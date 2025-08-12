冷蔵庫の食材が使いきれなかったり、買ったはずなのに見当たらなかったりしませんか？ そこで、「食品ロスを防げる冷蔵庫収納」を見せてもらいました。紹介してくれたのは、整理収納アドバイザーでパーソナルお片付けプランナーの上田麻希子さんです。

ライフスタイルに合わせた収納＆使い方を徹底！

「冷蔵庫の収納は部屋の収納と同様、“自分に合った方法”が大事です。庫内がごちゃついてロスが多い…といったとき、できない自分を責めるのではなく、これならできるかも！ と思う方法を、気軽に試してみて」と、上田さん。

【写真】収納が長続きする！冷蔵庫の「ざっくりエリア」

自身も、以前は収納グッズをたくさん使い、“細かく分ける冷蔵庫収納”を試したものの、長続きしなかったそう。

「わが家の場合はドレッシングなどの調味料をよく使うし、イレギュラーな食品も多く、仕きりすぎると入りきらなかったり、入れる場所に迷ったり。ざっくり仕分けるだけの収納にしたら続けやすく、ロスも減りました」

上田さん流 ロスゼロ冷蔵庫のつくり方

どのようにして食品ロスや冷蔵庫内の食品迷子を防いでいるのか、上田さん流・冷蔵庫のつくり方をみていきましょう。

●1：「とりあえず冷凍」はNG。使いきることを意識

「食材が少し余ったとき、冷凍すると埋もれてしまい、化石になりがち」

半端な食材は冷凍せず、専用トレーを用意するなどして、わかりやすい場所で保存。早めに使いきって。

●2：ざっくりまとめるだけで迷子にならない

ジャムなどのビン類、調理に使う粉類など、ざっくり分類し、奥行きのあるトレーにまとめて収納。

「分類が細かいと迷うので、だいたいでOK。使うときはトレーごと出します」

●3：夏は「ちょっとたりない」くらいがちょうどいい

普段から“買いすぎない”を意識しているという上田さん。

「食材が傷みやすい夏はとくに、“ちょっとたりない”くらいにしておくと、ロスを防げます」

たりなければ買いたせばよし！

冷蔵室は「ざっくりエリア分け」で長続き！

広い冷蔵室はエリア分け＆トレー活用でざっくりだけどごちゃつかない収納が長続き。

「使用頻度を考慮して定位置を決めています」

●4：グッズは奥行き最優先で収納力アップ！

粉類やビン類など、種類が多いものを入れるグッズは、値段がはっても奥行きがぴったりのものに。

「山崎実業の『tower』の取っ手つきトレーを愛用。一気に取り出せて便利」

●5：ドアポケットは｢使うもの」だけに絞れば増えすぎない

右側のドアポケットはよく使う調味料、左側はときどき使う調味料を。

「数は多めですが、イレギュラーなものは入れないので、在庫はすべて把握できています」

●6：定番の袋ものは見える位置にはりつけ

塩昆布などの袋ものは、迷子になりやすい代表格。

「袋ものはクリップではさみ、ドアにはるのを習慣化。クリップにマグネット、ドアにマグネット用取りつけプレートをはっています」