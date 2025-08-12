MAZZEL、永野と“ラッセンダンス” ショートダンスのヒットメーカーと新たな“バズりダンス”制作
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』（毎週水曜 深0：59※関東ローカル、全10回）の「#2」が、13日深夜に日本テレビで放送される。
【番組カット】大盛り上がり！MAZZELと盛り上がる永野
MAZZELは、ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人で構成されるダンス＆ボーカルグループ。同番組では、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に入り込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちからさまざまなダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく。
今回は、ショートダンスを数多く手掛けるヒットメーカー・Akanenがゲスト出演する。BoAや三浦大知などのバックダンサーを経て、振付師としても活躍しているAkanenは、MAZZELの楽曲「Counterattack」の振り付けを手掛けた人物でもある。MAZZELとの再会で、スタジオは和気あいあいとした楽しげな雰囲気でトークが展開される。
「バズるショートダンス」の裏側を聞き、なぜバズるのかを少しずつ理解していったMAZZEL。Akanenの極意を参考に、日常でよく耳にするさまざまな音楽に合わせて、MAZZELもバズるショートダンスを自分たちで創ることに。
家電量販店のテーマ曲でダンスに挑戦したRYUKIのダンスを見て、思わずご意見番・永野が飛び入り参加を試みるも断念する一幕も。そして、RYUKIの後に挑戦したRANにはパクリ疑惑が生じ、全員がツッコミを入れる珍事が起こる。家の中でよく聞く“あのメロディー”に合わせて踊ったKAIRYUは覚醒し、あの定番のせりふに合わせて、世の中に新たなバズりダンスを送り込む。
そのほか、永野×MAZZEL「ラッセンダンス」コラボなども展開する。
