Aぇ! group末澤誠也、ダイアン津田に助け舟も…川田裕美から猛反論 あのちゃんは男性の“余計な一言”告白
Aぇ! groupの末澤誠也が、12日放送のTBS系バラエティー『秘密のストレス共有バラエティ め組の園』（後11：56）に出演する。
【写真】津田、末澤、あの…それぞれが思い思いの表情を見せる
「男の余計な一言SP」と題して、津田篤宏（ダイアン）、久保田磨希、かみちぃ（ジェラードン）、藤江萌、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、阪口珠美といったメンバーが再現コントを披露していく。
あの、川田裕美、末澤、福田麻貴（3時のヒロイン）、津田、田村真子アナらがスタジオでVTRを鑑賞。「手料理の味が薄い時に言うor言わない？」論争では、津田が息子を使って妻に提案するという“手法”を報告。川田から猛反論を受けてしまい、末澤が助け舟を出そうとするも、すぐさまカウンターを食らってしまう。
女性ゲストが言われた「余計な一言」について、あのが「意外とデカいね」という一言を挙げ「身長低く思われがちで、会ったら男性とかに言われるのが嫌だ。『背が高いんですね』って言ってほしい。『デカ！』って言ったら、言い直してください」と茶目っ気たっぷりに呼びかけた。
