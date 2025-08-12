Ê¡ËÜè½»Ò¡õÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢¿¿·õ10Âå¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¡¡±Ç²è¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÇº¤ß¤Ë¶Ã¤
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¡Ê24¡Ë¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡Ê21¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡Ù¡Ê22ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡ËTeen»î¼Ì²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡ª´ÑµÒ¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ëÊ¡ËÜè½»Ò¡õÅÄÆéÍü¡¹²Ö
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢10Âå¤«¤é¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¤¤¤ë¤±¤É´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤½¤¦¤Ç¹ðÇò¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Î¡ª¥¹¥´¤¤¡ª¡×¤È·àÃæ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¤³¤³¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤é¤·¤¤¤è¡ª°ì½ï¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤«¡¢²È¤Î¶á¤¯¤ËºÇ¶á¤Ç¤¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÍ¶¤¦¤È¤«¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£ºîÀï¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Îñ²Ìª¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦Úå¡ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÀéÌÀ¡ÊÊ¡ËÜ¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤¬¡¢¡È·ÝÇ½¿Í¤È°ìÈÌ¿Í¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤É¤«¤·¤¯¤â½ã¿è¤ÊÀÄ½Õ¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÆé¤Ï¡¢ÀéÌÀ¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍê¤ì¤ë¿ÆÍ§¤Î¶áÆ£¤Ï¤ë¤ÊÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡ª´ÑµÒ¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ëÊ¡ËÜè½»Ò¡õÅÄÆéÍü¡¹²Ö
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢10Âå¤«¤é¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¤¤¤ë¤±¤É´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤½¤¦¤Ç¹ðÇò¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Î¡ª¥¹¥´¤¤¡ª¡×¤È·àÃæ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¤³¤³¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤é¤·¤¤¤è¡ª°ì½ï¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤«¡¢²È¤Î¶á¤¯¤ËºÇ¶á¤Ç¤¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÍ¶¤¦¤È¤«¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£ºîÀï¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£