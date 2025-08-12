【iroha】やさしく、深く。業界初の“ふんわり触感×上下スイング”を実現した「iroha FIT＋ AONAMI」新発売

TENGAが展開する女性向けプレジャーアイテム(R)ブランド「iroha（イロハ）」は8月7日、業界初のふんわり触感（※）×上下スイングを実現した「iroha FIT＋ AONAMI（イロハ フィットプラス アオナミ）」を発売しました。

※ 独自開発の軟質ゲルや安全な医療グレードのシリコンを使用

■やさしく、深く。“わたしを知る”プレジャー体験

同製品は、累計販売数約20万個（2025年6月時点）を誇る、iroha挿入系アイテムで最も人気の「iroha FIT」シリーズの新モデル。

ふんわりソフトでさらさらとした質感はそのままに、従来よりも約1.5倍パワーアップしたモーターによる多彩な振動と先端部分のなめらかな上下スイングを組み合わせたリズミカルな刺激を実現。従来の静穏性を保ちつつ、押し寄せる波のような心地よい快感を体感できます。

また、挿入使用はもちろん、外側にあてがうなど、使用方法は自由自在。自分のからだと向き合いながら好みに合わせて楽しめるアイテムです。

女性の心とからだに10年以上寄り添い、女性の視点から女性のための製品を開発し続けてきたirohaだからこそ、「自分の“中”にある快感」を探るという、新しいセルフプレジャーのあり方を提案します。

■iroha FIT＋ AONAMIが提案するプレジャー体験

◇中イキ経験がない女性のうち、9割が「膣内での快感」に関心

irohaでは、全国の女性1,200名を対象にアンケートを実施。その結果、多くの人が「膣内での快感」への関心が高いことが明らかになりました。

アンケートにて、オーガズムに達したことのある全体の6割以上の人へ「どの部位への刺激でオーガズムに達したか」を聞くと、約半数の51.8%が「外部の刺激のみ」との回答。つまり、約半数は「膣内への刺激」でオーガズムに達したことがないという結果に。

そして「外部の刺激のみ」と回答した人のうち、「腟内への刺激でオーガズムに達してみたいと思う」と答えた人は92.6%という結果になりました。腟内への刺激によるオーガズム、いわゆる“中イキ”には多くの人が憧れているようです。

◇調査概要

調査実施期間：2018年8月30日〜9月4日

リサーチ会社：楽天インサイト

調査対象：日本国内在住者（女性：1,200）

サンプル数：10代：100、20代：400、30代：400、40代：300

詳細：https://iroha-tenga.com/contents/iroha_story/752/

■快感を探り、見つけることで、自己理解を深める

「iroha FIT＋ AONAMI」による挿入体験を通じて、自分だけの快感ポイントを探り、自分自身をより深く知るプレジャー体験を提案します。

セルフプレジャーは今や「自分の心と体を知るための大切なセルフケア」として捉えられるようになってきました。そこからさらに歩みを進め、同社では、「セルフプレジャーを通じて自分自身の快感を探り、見つけること」が、体への自己理解を深めることにも繋がると考えています。

また、自分の体への理解が深まることは、パートナーとのコミュニケーションの深まりにも繋がり、より二人の濃密で心地よい時間を共有するきっかけにもなると考えています。

■iroha女性社員よりおすすめの使い方を紹介

「iroha FIT＋ AONAMI」は、やわらかくしなやかな素材と振動・上下スイング機能が特徴のプレジャーアイテム(R)です。ご使用にあたっては、まず振動でご自身の感じやすい部分を刺激し、からだをほぐしてからの挿入をおすすめしております。挿入後は、最初は上下スイングや振動機能を使用せず、じっくりとアイテムを体に馴染ませてください。体がほぐれ、刺激に慣れてきたら、前後に動かしたり、振動の強さやスイングの速さを調節したりしながら、お好みに合わせて快感ポイントを探してみて下さい。

※プレジャーアイテム(R)はTENGAの登録商標です。

■「iroha FIT＋ AONAMI」のこだわりポイント

「iroha FITシリーズなので、フォルムはiroha FITがベースとなっていますが、実は先端部分はMINAMOZUKIなどと比べても広めにとっているんです。なので、より中の性感帯にリーチしやすく、挿入感をしっかり感じることができるようになっています。この部分は、社員の皆さんにも協力いただいてアンケートを取ったりしながら、人気のサイズや挿入しやすい太さなどにしていきました。（開発担当者） 」

・開発秘話をサイトで公開中！

URL：https://iroha-tenga.com/contents/iroha_story/32137/

■商品概要

iroha FIT＋ AONAMI

価格：18,700円

本体サイズ：W42×D180×H38mm

本体重量：約160g

取扱店舗一覧：https://iroha-tenga.com/shop/

製品ページ：https://store.tenga.co.jp/shop/products/SMF-01?brand_type=iroha

（エボル）