福本莉子、同い年のフジテレビ上垣アナとイベント じゃんけん大会で息合わず？
俳優の福本莉子（24）、田鍋梨々花（21）が12日、都内で行われた映画『隣のステラ』（22日全国公開）Teen試写会イベントに参加した。
【全身ショット】可愛いすぎるブルーの衣装で登場した福本莉子
司会はフジテレビの上垣皓太朗アナ（24）が担当。10代からの悩み相談コーナーでは、福本と田鍋が真剣に回答しようとするあまり、時間が掛かり、上垣アナがフォローする場面も。片思いの相手がいるというお悩みに積極的に話しかける、という解決策を伝授すると上垣アナは「どういう言葉を最初に掛けますか？」と深堀りし、福本は「『宿題やった？』とか他愛もないことでいいと思います」としていた。「席替えで好きな席は？」という高校生らしい質問に上垣アナは「席替えという言葉自体が懐かしいですね」と上垣アナは合いの手。福本は笑顔を見せていた。
また、じゃんけん大会も実施。上垣アナが「最初はグー、じゃんけんポン」を言おうとしたが、福本は「私が言おうと思ってました」と息が合わない場面もあり、会場には笑いが広がっていた。
本作は、『別冊フレンド』（講談社）で連載中の餡蜜による同名漫画が原作。物語は、スター街道を駆け上がる若手俳優・昴（八木勇征）と、その幼なじみである女子高生・千明（福本）を中心に展開する。かつては自然体で一緒にいたふたりだが、“芸能人と一般人”という立場の違いから、少しずつ距離を感じ始める。そんなもどかしくも純粋な青春の恋模様を描いた作品となっている。田鍋は、千明の恋を応援する頼れる親友の近藤はるな役を務める。
