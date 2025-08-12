“小学生の甲子園”とも呼ばれる学童野球の全国大会が新潟で開幕し、元プロ野球選手の和田毅さんが始球式を行いました。また、和田さんは病気で療養を続ける子どもたちとも触れ合い、元気を届けました。



8月11日に開会した「高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会」。“小学生の甲子園”とも呼ばれる大会です。これまではおもに東京で開かれていましたが、ことしから全国で開かれることになり初年度の開催地として新潟県が選ばれました。開会式には全国約1万のチームの中から勝ち抜いた53チームが集結しました。





選手宣誓〈三重県代表 庄野シリウス 横水英成主将〉「この暑さを吹き飛ばす熱い気持ちを持ってこの瞬間をなによりも楽しむことを誓います。最後に私達は野球が大好きです」県内からは三条市の旭スポーツ少年団が県代表として出場するほか開催地枠として3チームが出場します。〈旭スポーツ少年団 塚田晄人主将〉「全国の人たちが新潟に集まっているのですごく新鮮です。皆で心一つに優勝したいです」この開会式に登場したのが、ソフトバンクホークスやメジャーリーグでピッチャーとして活躍した和田毅さんです。〈和田毅さん〉「僕も小学校の時に憧れの大会で僕自身は参加できなかったんですが、ここにいる皆さんが本当にうらやましいです。全力でプレーして全力で楽しんでください」選手たちにエールを送った和田さんですが、元気を与えたのは野球少年だけではありません。開会式の前に和田さんが訪れたのが、新潟市中央区にある「ドナルド・マクドナルド・ハウス にいがた」。入院生活を続ける子どもとその家族が滞在できる施設です。和田さんは子どもたちと一緒にキャッチボールを楽しみました。キャッチボールのあとにはサインをもらったり、一緒に写真を撮ったり、憧れの人と過ごした時間は子どもたちにとって大切なものとなりました。〈和田さんとキャッチボールをした子どもは〉「憧れの選手とキャッチボールできるとすごく嬉しくて目を見ることができませんでした」そして迎えた野球大会の開会式。子どもたちが見つめる中、始球式を務めた和田さんは現役時代をほうふつとさせる伸びのあるストレートを披露しました。11日、大会は雨のため順延となり、13日から県内7の球場で行われ、決勝は18日に行われます。〈和田毅さん〉「プレー一つ一つが素晴らしい思い出になると思いますので全チームが優勝を目指して頑張ってほしいです」野球を頑張っている子。治療を頑張っている子。みんなが勇気と元気をもらえた一日になりました。