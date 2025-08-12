Á´Ä¹Ìó105¥áー¥È¥ë‼ ²¬»³±ØÁ°¹¾ì¤Ë±«¤è¤±¤Î¡ØÄ¹Èß¡Ê¤Ê¤¬¤Ò¤µ¤·¡Ë¡ÙÀßÃÖ¤Ø¡¡±Ø～¥Ð¥¹Ää～Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¾è¼Ö¾ì¤ò·ë¤Ö¡¡2026Ç¯9·î²¼½Ü´°À®Í½Äê¡Ú´°À®Í½ÁÛ¿Þ¤Ê¤É²èÁü3Ëç¡Û
²¬»³±ØÁ°¹¾ì¤Ø¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢±«¤ËÇ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¡ØÄ¹Èß¡Ù¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÀßÃÖ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁ´Ä¹Ìó105¥áー¥È¥ë‼ ²¬»³±ØÁ°¹¾ì¤Ë±«¤è¤±¤Î¡ØÄ¹Èß¡Ê¤Ê¤¬¤Ò¤µ¤·¡Ë¡ÙÀßÃÖ¤Ø¡¡±Ø～¥Ð¥¹Ää～Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¾è¼Ö¾ì¤ò·ë¤Ö¡¡2026Ç¯9·î²¼½Ü´°À®Í½Äê¡Ú´°À®Í½ÁÛ¿Þ¤Ê¤É²èÁü3Ëç¡Û
Ä¹Èß¤ÎÀßÃÖ¤Ï¡¢²¬»³±ØÁ°¹¾ì¤ÎÀ°È÷»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³»Ô¤¬¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢²¬»³±ØÁ°¹¾ì¤Ë¤Ï²°º¬¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ²¼³¹¤ò¤Ä¤Ê¤°³¬ÃÊ¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ï²°º¬¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ú²èÁü②¡Û¡£
º£²ó¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÄ¹Èß¤ÏÁ´Ä¹Ìó105¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢±Ø¤Î¥Ð¥¹Ää¤ä2027Ç¯3·î¤Ë´°À®Í½Äê¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î¾è¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¡¢±«¤ËÇ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀßÃÖ¹©»ö¤Ïº£·î18Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯9·î²¼½Ü¤Ë´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£