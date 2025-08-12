リーグ９戦未勝利で19位の山口にショッキングなニュース。リオ五輪代表DFが右膝内側側副靭帯損傷、右内側半月板損傷で戦線離脱
2025年８月12日、今季J２リーグの19位に沈むレノファ山口FCが怪我人を発表。８月２日の藤枝MYFC戦で負傷したDF亀川諒史が、右膝内側側副靭帯損傷、右内側半月板損傷と診断されたのだ。
リオ五輪出場経験のある実力者で、今季は山口で河野孝汰とともにキャプテンの重責を担う亀川がこのタイミングで戦線離脱とは、チームにとってショッキングだ。クラブによれば、亀川の加療期間は「選手により前後するため、公表を控えさせていただきます」とのことだった。
今季J２リーグの17試合に出場し、左サイドで献身的なプレーが光った亀川の穴をどう埋めるか。
現在、山口はリーグ戦で９戦未勝利と苦しい状況だ。５月18日にモンテディオ山形を１−０で下したのを最後に、コンスタントにゴールを奪えず６分３敗と低空飛行を続けているのだ。そうした中でキャプテンのひとりを怪我で失うとは。正念場を迎えている。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
