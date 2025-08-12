7月の農村部の電子商取引消費が好調、物流業務量の回復が加速

中国物流購買連合会は8月12日、7月の中国電子商取引（EC）物流指数を発表しました。7月の中国電子商取引物流指数は112．0ポイントで、前月から0．2ポイント回復し、年内最高値を再び更新しました。7月の農村部の電子商取引消費は好調で、農村部の電子商取引物流業務量の回復が加速し、電子商取引物流指数の上昇をけん引する重要な要因となりました。

ライブ配信を通じて商品を販促し、日増しに整備される物流システムを利用することで、農村のグリーン農産物は速やかに出荷することができるようになりました。また電子商取引物流の発展により、ますます多くの伝統的な手工芸品や良質な農産物が市場に出回り、農家の収入増加と富裕化を促進しました。

7月の農村部の電子商取引物流業務量指数は131．5ポイントで、前月より1．1ポイント上昇しました。地域別に見ると、全国のすべての地域の農村業務量指数はいずれも回復し、うち中部地域は前月より1．7ポイント上回り、上げ幅が最大でした。

農村部の電子商取引物流業務量の上昇は、物流企業の農村宅配員の雇用拡大をけん引しています。7月の電子商取引物流人員指数は、前月比0．9ポイント上昇し、上昇幅は前月比で顕著に拡大しました。（提供/CRI）