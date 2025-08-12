MAZZELがバズるショートダンス創作に挑戦！KAIRYUは家の中でよく聞くメロディに合わせて踊り覚醒

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■RYUKIは家電量販店のテーマ曲でダンスに挑戦！RANにはパクリ疑惑が発生!?

MAZZELによる地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』（読み：マゼダン メイズ・オブ・ダンス）の第2回が、8月13日24時59分より、日本テレビにて放送となる。

ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴をもつRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人から構成されるBMSG第2のダンス＆ボーカルグループMAZZEL。

この番組はそんな彼らが、よりダンスの可能性を広げるべく、ダンスの迷路（MAZE）に迷い込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく即興ダンスバラエティ。Huluでは地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信している。

今、TikTokを中心にSNSで流行っているショートダンス。#2のゲストは、そんなショートダンスを数多く手掛けるヒットメーカー・Akanen。BoAや三浦大知などのバックダンサーを経て、振付師としても活躍しているAkanenは、MAZZELの楽曲「Counterattack」の振り付けを手掛けた人物でもある。MAZZELとの再会で、スタジオにて和気あいあいとした楽し気な雰囲気でトークが展開されるのもひとつの見どころだ。

「バズるショートダンス」の裏側を聞き、なぜバズるのかを少しずつ理解していったMAZZEL。Akanenの極意を参考に、日常でよく耳にする様々な音楽に合わせてMAZZELもバズるショートダンスを実際に自分たちでも創ってみることに。

家電量販店のテーマ曲でダンスに挑戦したRYUKI…そのダンスを観て思わずご意見番・永野が飛び入り参加を試みるも断念するひと幕も。その理由は？ そしてRYUKIのあとに挑戦したRANにはパクリ疑惑が発生し全員がツッコミを入れる珍事も。

家の中でよく聴くあのメロディに合わせて踊ったKAIRYUは覚醒し、あの定番のセリフに合わせて、世の中にあらたなバズりダンスを送り込む…いったいどんなダンスを見せてくれるのか？

他にも永野×MAZZELの「ラッセンダンス」コラボなど今回も盛りだくさん。ぜひMAZZELと一緒にショートダンスのMAZE（迷路）に挑戦してみよう。

地上波放送に先駆け、Huluでは「Hulu特別版」を先行独占配信中。地上波放送に入りきらなかったメンバーたちの即興ダンスの模様も届ける。さらに永野の「ラッセンダンス」を再び大バズりさせるべく、MAZZELがあらたな振り付けに挑戦。永野と意外な共通点をもったメンバーが挑戦し判定は永野が行うことに。果たしてどんなNEWラッセンダンスが誕生するのか。こちらもぜひチェックしよう。

番組情報

日本テレビ『マゼダン -MAZE OF DANCE-』

08/13（水）24:59～ ※関東ローカル

出演： MAZZEL（KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI）

#2ゲスト：Akanen

#2その他の出演者：永野、デッカチャン

※山梨放送（YBS）08/23（土）25:25～スタート

※「Hulu特別版」を地上波放送に先駆け先行独占配信

※TVer、日テレTADA、Huluにて地上波番組放送後より見逃し配信

番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/mazedan

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo