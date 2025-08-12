９日のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」では、「ジャンクプロ野球ニュース」前編が放送された。フジ「プロ野球ニュース」解説者が集い、五十嵐亮太、片岡篤史、坂口智隆、館山昌平、谷繁元信、鳥谷敬の６氏が出演した。

鳥谷氏は、外野手の守備力が話題になると、「ある法則」があると仮説。同い年の糸井嘉男氏がパ・リーグから阪神に来た時を「パ・リーグはドーム球場が多い。糸井選手はゴールデングラブ賞を何回も獲ってるんですが、阪神来て外野守った時に、めちゃくちゃ下手くそだったんです」とぶっ放して笑わせ、浜田雅功が「ほんまかいな！」と突っ込んだ。

鳥谷氏は「肩は強いんですけど、風の影響を受けると、前に走って来て転んで後ろに落としたりとか」と振り返り、スタジオは「ええーっ！？」と驚いた。「もしかしたらドーム球場を本拠地にしている外野手は下手なんじゃないかな」と仮説を語った。

これにオリックス時代に糸井氏と同僚だった坂口智隆氏は、こと糸井氏に関しては「糸井さんはバッティングはすごい繊細で考えるんですけど、本当！に守備に興味がないんです」と証言をはじめた。

「グローブもメジャーっぽいとか色で選んだり、守備中にポジショニングとかあるじゃないですか。全く話聞いてないんですよね」と笑わせ「本当に興味なくて、あの身体能力だけでボールに付いて行ったら追いついちゃうっていう。凄いですよ」と語った。