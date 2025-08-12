ATEEZ、日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』メンバーソロコンセプトフォト第2弾公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ATEEZが、約4年半ぶりとなる日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』（9月17日発売）のメンバーソロコンセプトフォト第2弾を公開した。

■オールホワイトコーデで柔らかな品の良さを演出

メンバーソロコンセプトフォト第2弾は、メンバーの魅力を際立たせる真っ黒な背景でシックな雰囲気を演出しながらも、オールホワイトコーデで柔らかな品の良さを演出。また、バストアップショットでは、吸い込まれるようなメンバーの魅惑的な眼差しで、ATEEZだけがもつ唯一無二の強さを秘めた感性を垣間見ることができる。

今作『Ashes to Light』には、今までリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」「Birthday」とそれぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の計4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された5曲を含む計9曲が収録される予定。

発売形態は計12形態で、初回盤、通常盤、初回フラッシュプライス盤、ファンクラブ限定のATINY盤、そしてUNIVERSAL MUSIC STOREでのみ、各メンバーのソロ盤（計8形態）が発売となる。

初回盤にはCDの他にDVDが付属。また、ファンクラブ限定のATINY盤にはCDとDVDの他に40ページにわたる撮り下ろしのフォトブックが付属。各形態におけるブックレットに関しては、すべて異なる写真で構成されているとのことなので、こちらも注目しよう。

■メンバーソロコンセプトフォト第2弾

(C)ユニバーサルミュージック

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

ALBUM『Ashes to Light』

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/