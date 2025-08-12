¤¢¤À¤Á½¼¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¡ßH₂O¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡¢·æºî¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¤ÈÌ¾¶Ê¤¬42Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¥³¥é¥Ü
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢Ì¡²è¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¤ò¡È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ÉµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¸ø³«¡ª
Ì¡²è²È¡¦¤¢¤À¤Á½¼¤Î²è¶È55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Ì¡²è¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëH2O¤Î¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÆ°²è¤¬¡¢8·î12Æü20»þ¤Ë²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖRe:Re:Re:TUNE¡Ê¥ê¥ê¥ê¥Á¥åー¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Ì¡²è¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¤Ï1980Ç¯¤«¤é¾¯Ç¯¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤À¤Á½¼¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¡£1983Ç¯3·î¤«¤é1984Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢H2O¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡õÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ë¥á½ªÎ»¸å¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²Î»ì¤Î°ìÉô¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤À¤Á½¼¤Î·æºî¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¤È¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ëH2O¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î½é²óÊüÁ÷¤«¤é42Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤ÆºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
H2O¤ÏÀÖ±öÀµ¼ù¡¢ÃæÂô·ø»Ê¤Ë¤è¤ê1976Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö10¡ó¤Î±«Í½Êó¡×¤â¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£H2O¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯ÇÛ¿®¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¡¢¥á¥ó¥ÐーÁª¶Ê¤Ë¤è¤ëÁ´34¶Ê¼ýÏ¿¤Î¡ØH2O 45th Anniversary Best Selection¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢Ì¡²è¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¤ò¡È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ÉµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¡É¤ß¤æ¤¡É¤Ë¿´¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡¢¿¿¿Í¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤«¤éÌ¡²è¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤ë¿Í¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¤¬µ²±¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤È¹ë²Ú¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØRe:Re:Re:TUNE¡Ê¥ê¥ê¥ê¥Á¥åー¥ó¡Ë¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÌ¾¶Ê¤Î¥«¥Ðー±éÁÕÆ°²è¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¶Ê¤Î¥¢¥Ë¥áMV¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¤½¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ë¡£
(C)¤¢¤À¤Á½¼¡¿¾®³Ø´Û
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.07.30 ON SALE
ALBUM¡ØH2O 45th Anniversary Best Selection¡Ù
H2O OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/h2o/