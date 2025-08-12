妖怪の面白さを知ってもらおうと、山形市の山寺芭蕉記念館で今、「妖怪博覧会」が開かれています。怖いだけではなく、その中には魅力や歴史もありました。

【写真を見る】怖いだけじゃない魅力と歴史！ "妖怪博覧会" 開催 妖怪の絵画や彫刻など50点以上展示！ 作家に影響与えた作品も（山形市）

今にも絵から飛び出してきそうな迫力のある龍に。手ぬぐいを頭に乗せて踊る化け猫。

山形市の山寺芭蕉記念館では、妖怪の絵画や彫刻など５６点が展示されています。

妖怪は、自然の中で理解できないものを形に表そうとしたものともいわれています。また、時代ごとに流行りがあるのも妖怪の面白さの一つです。

平安時代は、鬼や付喪神。室町から江戸にかけては天狗やカッパ。そしてコロナウイルスが流行した時にはアマビエ。

妖怪は、その時代の世相と深くつながっています。

■中でも注目が...

佐藤友美アナウンサー「中でも注目なのが、こちらの作品です。こちら今昔（こんじゃく） 百鬼拾遺（ひゃっきしゅうい）です。いわゆる妖怪の図鑑のようなもので、のちの妖怪作家に大きな影響を与えたとされています」

江戸時代中期に活躍した作者の鳥山石燕が想像した妖怪や中国で広まっていた妖怪など４９種類の妖怪が全３作品で描かれています。

「ゲゲゲの鬼太郎」などでも知られる水木しげるさんにも影響を与えたと言われています。

訪れた人は、興味深く作品を見ていました。



訪れた人「印象的だったのは、赤虎と青虎という色彩豊かなやつが繊細な模様と赤色と青色の対比がきれいだなと思った」

訪れた人「昔の人は共存していたんじゃないかと思っていて、今は目に見えないけど実は日常に潜んで隠れているのかなと楽しいですね、見ていて」



訪れた人「（Ｑ今日、見ていて面白い妖怪いた？）河童。友達になりたい」

■当時の世相を妖怪に

会場には、今年から展示された作品も。

山寺芭蕉記念館 学芸員 相原一士 さん「こちらは米沢出身の建築家・伊東忠太さんが大正９年１０年ぐらいに当時の風刺画をまとめて出版された阿修羅帖（あしゅらちょう）というもの」

建築家としてはじめて文化勲章を受章した伊東忠太さんは、妖怪好きとしても知られていました。

当時の世相を妖怪に例えて描いた風刺画も数多く残されています。

こちらは、第一次世界大戦を表した風刺画です。





山寺芭蕉記念館 相原一士 学芸員「龍、もしくはドラゴンのようなものに描いていますけれども、戦艦を妖怪、怪獣として描いた作品として見られています」

山寺芭蕉記念館 相原一士 学芸員「ちょっと恐ろし気なものからユーモラスで親しみが持てるものまでいろいろあるかと思いますので、妖怪の面白さというものをご家族で会話しながら楽しんでご覧いただければと思う」

「妖怪博覧会」は、来月（９月）２日まで山形市の山寺芭蕉記念館で開かれています。