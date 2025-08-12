「暑いけど二の腕は隠したい！」→【ユニクロのシアーシャツ】でおしゃれに解決♡

ノースリーブで涼しく過ごしたいけれど、二の腕が気になる……。そんな人は【ユニクロ】のシャツが頼りになるかも。透け感のある素材で、軽やかに着こなせるシャツは、ホルターネックトップスやチューブトップなどにサッと羽織るだけで、旬のレイヤードコーデが簡単に完成するはず。ftnアイコンたちからも、「アラフォー世代にぴったり」、「程よい透け感がお上品」と絶賛されている、注目のシャツをご紹介します。

二の腕をおしゃれにカバーできる最旬シャツ

【ユニクロ】「シアーシャツ」\2,990（税込）

「軽やかでやや透け感のある素材」（公式オンラインストアより）というシアーシャツは、暑いけれど二の腕を隠したい……。そんな人にぴったりと言えそう。サッと羽織るだけでトレンドのレイヤードコーデが簡単に完成するのも魅力です。冷房対策にも使える長袖で、オフホワイト、ブラック、オリーブの3色展開。

大人にちょうどいいヘルシーな肌見せコーデ

「まだまだオシャレを楽しみたいアラフォー世代にぴったり」と、@mhi_7746さんもイチオシ。ホルターネックトップスにシアーシャツを羽織れば、大人にちょうどいいヘルシーな肌見せコーデが完成。シックなモノトーン配色で、洗練された着こなしに挑戦してみませんか。

上品な透け感でテイスト問わず使える

「程よい透け感がお上品」、「きれいめ / カジュアルにも使える万能アイテム」と、@co_co_nanaさんも愛用中。1枚で着るにはハードルが高いキャミソールも、シアーシャツがあれば安心。オールホワイトコーデにオリーブカラーのシアーシャツを羽織って、夏っぽく涼しげに着こなして。

黒も重く見えない！ レジャーシーンにもぴったり

@asamimiiiiさんが「透け感あるから、黒でも重くなりすぎなくて」とコメントしているように、夏らしく軽やかに着こなせるシアーシャツ。1枚羽織れば、二の腕が気になるキャミワンピコーデも自信を持って楽しめそう。キャップを合わせてスポーティに決めて、夏のレジャーシーンにもぴったりのスポーツミックスコーデに。

