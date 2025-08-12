日航機墜落から40年 お笑い芸人目指した弟の遺品と初めて向き合う姉…ひしゃげた10円玉が衝突の衝撃物語る 慰霊登山に黒木瞳さんも
乗客・乗員520人が犠牲になった日航ジャンボ機墜落事故から12日で40年。
慰霊登山に臨んだのは81家族、277人です。
その1人、小林由美子さん（66）は、弟の加藤博幸さんを亡くしました。
博幸さんは21歳の若さでした。
弟を亡くした小林由美子さん：
年がいけばいくほど、弟への思いが恋しくなる。（Q.山の変化は感じる？）穏やかになった。最初は木もなく緑もなく、石が転がる中を登っていたが、時がたち、木が生い茂り、草木の命を感じる。すごく心休まる、私は心休まる山になった。
事故から40年。
山の景色は大きく変わりました。
1985年8月12日、羽田発大阪行きの日航ジャンボ機123便が群馬・上野村の御巣鷹の尾根に墜落しました。
乗客・乗員520人が亡くなり、単独の事故としては航空史上最悪の事故でしたが、事故から一夜明け、4人の生存者が救出される様子がカメラに捉えられていました。
奇跡の生存者がいると報じられた一方、小林さんの弟・博幸さんの遺体が確認されたのは、事故から7日目だったといいます。
約1時間登り、博幸さんの墓標に到着。
墓前に持参したヒマワリの花を供えました。
弟を亡くした小林由美子さん：
毎年ひまわり。ひまわりのような弟だったので…。
お笑い芸人の道を志していた博幸さんは、中学生のころから素人参加のテレビ番組に出演。
当時は東京都内のショーパブのステージを中心に活動していました。
当時、博幸さんとコンビを組んでいた寺門史明さん（62）は博幸さんについて次のように語ります。
“相方”寺門史明さん：
初めて会った人も、もう忘れないみたいな、強烈なインパクトだったんです。海水浴とか行くじゃないですか、“寺門やろうぜ”っていきなりショーを始めるんですよ。そのころちょくちょくテレビも出ていましたので、（周りの海水浴客も）何か見たことあるやつだなと。
小林さんも「人を笑わせる子でした。陽気で、本当に陽気でした」と話します。
持ち前の明るさで夢に向かっていた博幸さん。
お笑いの本場を見たいと事故機に搭乗し、大阪に向かっていたのです。
弟を亡くした小林由美子さん：
飛行機に乗る前に電話で“8月15日に帰るから、その時会おうね”というのが最後の電話。いつかひょっこり帰ってくるんじゃないかみたいな。
博幸さんの突然の死を受け入れられなかった小林さんは、この40年、遺品と向き合うことができなかったといいます。
40年が過ぎた12日、小林さんが「持ってきたよ…」と開けた箱の中に入っていたのは博幸さんの遺品。
お財布に入っていた十円玉は大きくひしゃげ、墜落の衝撃を物語っていました。
弟を亡くした小林由美子さん：
40年間、手に取ることができなかった。この免許証を見た瞬間に、やっぱり弟は乗っていたんだなって。きょう、ここに持って来られてよかったです。ひろちゃんがいつも言っていたように、また明日から笑顔を忘れないで頑張っていきます。
事故を風化させたくない。
その強い思いが込められた40年目の慰霊登山でした。
弟を亡くした小林由美子さん：
どうかもう、私たちのような遺族を生んだりしないでください。
慰霊登山では、犠牲者の1人、北原遥子さんと宝塚歌劇団で同期だった俳優の黒木瞳さんの姿も。
同期を亡くした俳優・黒木瞳さん：
自分の中で認めたくない思いと、本当に認めなきゃいけないんだという思いがあって、520人の方のお気持ちも慰霊も含めて、40年という歳月が決意させてくれた。登る決意をさせてもらった気がする。